Und es war Sommer

Kommen Sie mit in die bunte Welt der 70er Jahre! Kaum ein Jahrzehnt war so schillernd und voller Gegensätze, wie die Zeit nach Wirtschaftswunder, Aufbau und Hippie-Kultur. Das Jahrzehnt ist reich an Ikonen, an Moden und Trends, an politischen Gipfeln und Tälern. Lifestyle und der richtige Look waren mindestens ebenso wichtig wie politische Überzeugungen. Und es wurde gefeiert, nicht zuletzt in den sich ausdehnenden Discotheken.

Feiern Sie die großen Kultschlager von Peter Maffay, Mungo Jerry, The Bee Gees, ABBA, Udo Jürgens, Baccara, Boney M. und vielen weiteren unvergessenen Hitgaranten. Selbstverständlich live gesungen und von einer Live-Band begleitet.