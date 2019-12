Das erste Kabarett-Solo von hr-iNFO-Moderator Uli Höhmann. Nach über zwanzig Jahren als Radiojournalist hat Uli Höhmann festgestellt, dass „Und...?” die häufigste Frage war in all den Interviews, die er jemals führte. Doch wenn er von mehr oder weniger gelungenen Fragetechniken und seinen kuriosesten Interviews erzählt, versteht man auch, wieso. Denn nicht jeder hat so exklusive Studiogäste wie den Feinstaub, die KI oder die Angst, die Uli Höhmann alle mitbringt und ins rechte Licht rückt – allein mit seiner Stimme. Außerdem erfährt man, was Weihnachten mit der Bundesliga zu tun hat, wir begegnen Experten, Krisenreportern, dem Hütehund Pontiusle, der eine Berberitze im heiligen Land ankläfft und und und ... Mehr bei www.ulihoehmann.de