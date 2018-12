Eine bunte Zeitrevue des ersten Nachkriegsjahres: 100 Jahre ist es her, dass Frauen in Deutschlandzum ersten Mal wählen durften, Rosa Luxemburg ermordet wurde, Coco Chanel ihr legendäres Parfum "Chanel No 5" kreierte, Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt gründete, in Weimar das Staatliche Bauhaus eröffnet wurde.