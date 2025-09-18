Under Pressure - A tribute to Queen

Under Pressure“ präsentieren eine Auswahl der besten Songs aus der Musikgeschichte, die Queen geschrieben hat, eine Musik, die Rock, Pop, Glamour, Theatralik und Bombast in genialer Weise miteinander verwoben hat und aus dem Alltag vieler Menschen nicht wegzudenken ist. Wer hat nicht schon zu „We will rock you“ auf den Boden gestampft oder bei einem Erfolg „We are the Champions“ mitgesungen? Wem hat „Spread your wings“ nicht schon eine tolle Zukunft versprochen und wer hat noch nicht zum coolen Bassriff von „Another one bites the Dust“ getanzt? Under Pressure bieten weltberühmte Songs, emotionale Momente und ein wenig Nostalgie.

Das Konzert findet auf der Open Air-Bühne vor der Barbara-Künkelin-Halle statt.

Einlass ist ab 17:00 UhrFür Essen und Getränke ist gesorgt.

Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt.

