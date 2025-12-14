Ihre Majestät lässt bitten.

Über 50 Jahre stehen Queen nun schon auf der Bühne und auch wenn der Tod von Freddie Mercury eine unschließbare Lücke hinterlassen hat, die Musik dieser großartigen Band lebt weiter. Eine Musik, die Rock, Pop, Glamour, Theatralik und Bombast in genialer Weise miteinander verwoben hat und aus dem Alltag vieler Menschen nicht wegzudenken ist. Wer hat nicht schon zu „We will rock you“ auf den Boden gestampft oder bei einem erfolgreichen Abschluss lauthals „We are the Champions“ mit gesungen? Wem hat an der Schwelle zum Erwachsenwerden nicht „Spread your wings“ eine tolle Zukunft versprochen und wer hat nicht schon zum coolen Bassriff von „Another one bites the Dust“ getanzt? „Under Pressure“ bieten weltberühmte Songs, emotionale Momente, ein wenig Nostalgie und die volle Rockdröhnung ganz ohne Hofzeremoniell. „Lang lebe Queen“!