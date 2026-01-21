Queen Tribute Show.

Die besten Songs von Queen präsentiert von „Under Pressure“. Über 50 Jahre stehen Queen nun schon auf der Bühne und auch wenn der Tod von Freddie Mercury eine unschließbare Lücke hinterlassen hat, lebt die Musik dieser großartigen Band weiter. Eine Musik, die Rock, Pop, Glamour, Theatralik und Bombast in genialer Weise miteinander verwoben hat und aus dem Alltag vieler Menschen nicht wegzudenken ist. Wer hat nicht schon zu „We will rock you“ auf den Boden gestampft oder bei einem erfolgreichen Abschluss lauthals „We are the Champions“ mitgesungen? Wem hat an der Schwelle zum Erwachsenwerden nicht „Spread your Wings“ eine tolle Zukunft versprochen und wer hat nicht schon zum coolen Bass Riff von „Another one bites the Dust“ getanzt?

„Under Pressure“ bieten weltberühmte Songs, emotionale Momente, viel Nostalgie und die volle Rockdröhnung, ganz ohne Hofzeremoniell. Die 5 Musiker, die aus dem Raum Stuttgart kommen, legen zwar großen Wert darauf, akustisch nah am Original zu sein, wollen aber bewusst keine optische Imitation, sondern bringen lieber eine eigene, persönliche Note mit in die Show.