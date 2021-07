Kowalski pres.

UNDERGROUND CITY GARDEN 2021

CITY GARDEN & TERRASSE

City Garden: Do Fr & Sa ab 17 Uhr

Terrasse: Fr & Sa ab 22 Uhr 'til late

Kowalski Residents & Drinks

KEINE Reservierung - first come, first serve

Kein Dancefloor

Keine Testpflicht

Eintritt frei

Food: Order your Fave

Jeden Samstag: Burger & Pasta Foodtruck

Check-in via Luca App

Kowalski ist zurück!

Wie im letzten Jahr eröffnen wir zunächst unseren Underground City Garden oben vor dem Kowalski und zeigen bei Drinks und Food auch ausgewählte EM-Spiele. Ihr könnt auch gerne Essen bei eurem Fave-Restaurant bestellen

Vorerst haben wir von 17:00 bis 01:00 Uhr geöffnet. Da sich derzeit relativ schnell ändern kann, hoffen wir demnächst auf verlängerte Öffnungszeiten und werden dann auch die Lounge und Terrasse wieder für euch öffnen.

WICHTIG: Dieses Mal gibt es KEINE Reservierungen, wir bitten von Anfragen abzusehen. Wer zuerst kommt, sitzt zuerst.

Aktueller Stand gilt noch die 3G-Regelung (getestet, geimpft, genesen). Testen lassen kann man sich z.B. bei unseren Freunden und Nachbarn von der @schankstelle direkt ums Eck.

Mehr (aktualisierte) Infos in den nächsten Tagen hier und auf Insta.

Bis Dienstag,