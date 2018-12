Zehn Jahre Underground Soul Cypher

× Erweitern Undergound Soul Cypher

Es wird heftig gebattlet im StadtPalais. Am 29. Dezember feiert die urbane Hip-Hop-Plattform »Underground Soul Cypher« im und vor dem Museum ihren zehnten Geburtstag. Mit Tanz- und Zeichen-Workshops, Breakdance Battles, Rap Contests und einer Party. Um den Zusammenhalt in der Szene zu verbessern und ein Netzwerk zu schaffen, gründeten vor zehn Jahren einige Stuttgarter Hip-Hop-Künstler den Verein Underground Soul Cypher. Ihr Ziel: ein urbanes Zentrum für Kunst und Kultur zu schaffen. Mit vielen Ehrenamtlichen stemmt der Verein seither Veranstaltungen wie Jams, Battles, Konzerte und Podiumsdiskussionen. Er organisiert Workshops, Tanzkurse sowie Jugend- und Austauschprojekte. Das verdient eine große Geburtstagsparty mit dem Besten, was der Verein zu bieten hat. In Workshops können Besucher sich dabei Tipps für Tanzschritte und Graffitis holen.

Underground Soul Cypher, Samstag, 29. Dezember, 14 Uhr, Stadtpalais, Stuttgart,

www.stadtpalais-stuttgart.de