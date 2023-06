Underground

Spielclubpräsentation: Teenspielclub

WLB-SPIELCLUBTAGE

Sie waren zu zwölft. Am Anfang. Als es losging mit den Bombenangriffen. Elf von ihnen haben alles überstanden. Die Bomben, die Brände, die Nächte. Ihr Leben fängt gerade erst an. Sie kannten sich aus der Schule. Manche besser, manche schlechter. Bis auf Quinn. Die kommt vom Land. Aus reichem Haus. Und Jay? Die ist ein ganz armer Schlucker. Und Lillian? Da weiß man es nicht genau. Die kannte niemand. Aber alle haben in der U-Bahn geschlafen. Auch die Erwachsenen. Eltern. Großeltern. Als die Bombenangriffe losgingen, haben sie sich nachts alle in der U-Bahn versteckt. Und da haben sie sich kennengelernt. Egal woher sie kamen. Unsere Geschichte spielt in London. Es ist das Jahr 1940. Und es ist Krieg. Die Deutschen bombardieren die Stadt.

Mit: Ivona Angelova, Anna Maria Führer, Vitus Glass, Emmi Lücke, Jule Maile, Madita Meißner, Fanny Sauter, Erkin Tezcan, Jonathan Walter, Hanna Weipert, Leon Wendland