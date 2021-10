Undressiert Poetisch: Dr. Jekyll & Mr. Hyde - Theater

Das neue Theaterstück der Wilden Bühne – frei nach der Erzählung von Stevenson Warum verlieren sich heutzutage so viele Menschen in virtuellen Welten? Warum werden so viele Drogen konsumiert, wie noch nie? Dr. Jekyll hat die Antwort darauf: Wir werden unsere dunkelsten Wünsche niemals kontrollieren können. Deshalb ist es notwendig, die Vernunft für eine gewisse Zeit aufzuheben, wenn wir in neue Reiche eintreten wollen!

Die Wilde Bühne inszeniert die klassische Erzählung Robert Louis Stevensons vom angesehenen Forscher Dr. Jekyll und seinem bösen Alter Ego Mr. Hyde auf Basis des Theatertextes von B.K. Jerofke.

Mit: Michael Seil, Tamara Thomke, Markus Seil, Sebastian Holler (Schauspiel), Tina Galinsky (Regieassistenz/Musik), Rüdiger Erk (Regie)