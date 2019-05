Unduzo beim Chorfest

Die fünfköpfige Freiburger A-cappella-Band „Unduzo“ ist das Chorfest-Botschafterensemble. 2009 haben Sie in Heilbronn den ersten Nachwuchs-Vokalensemblewettbewerb des Schwäbischen Chorverbandes gewonnen. Mit ihren selbstkomponierten Songs hat sie bereits zahlreiche Preise abgeräumt. 2018 waren Sie für ein Schulprojekt im Robert-Mayer-Gymnasium in Heilbronn. Die Band präsentiert sich am Donnerstagabend auf der großen Sparkassenbühne.

Weitere Informationen zum Chorfest 2019 & Tickets unter: www.chorfest-heilbronn.de