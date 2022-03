× Erweitern Foto: Felix Groteloh Unduzo Unduzo

Die Vokalband Unduzo bringt ihre Idee von groß-artiger, in allen Facetten schillernder Popmusik auf die Bühne.

A-cappella-Gesang, exzellente Stimmen, Beatbox und live-geloopte Linien verbindet das experimentierfreudige Quintett zu eingängigen Melodien. Ihre intelligente Art Musik zu machen zeigt sich auch in den Texten, die sich klar und tiefgründig mit aktuellen ge-sellschaftlichen und politischen Inhalten be-schäftigen. Mit guter Laune, viel Humor und jeder Menge Energie präsentiert diese Truppe A-cappella-Pop als quirlige Bühnenshow, bei der das Publikum nicht passive Masse bleibt, sondern interaktiv Teil der Geräusch- und Meinungskulisse wird.

Die Glücksmomente und Widrigkeiten des Lebens beleuchten Unduzo in ihrem dritten Studioalbum „Schweigen Silber Reden Gold“: Komisch, berührend und ironisch stellen und besingen die Musiker*innen Beziehungen auf den Prüfstand. Mal skurril, mal lyrisch und liebend gerne mit einem Augenzwinkern rocken sie das Publikum, beim Zelt-Musik-Festival (ZMF) in Freiburg und im Berliner Tipi am Kanzleramt ebenso wie im Mainzer Unterhaus oder im E-Werk Freiburg. Die fünf Sänger*innen sind Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Würt-temberg, wurden bei den Contemporary A cap-pella Recording Awards (CARA) für das beste „European Album“ nominiert und glänzen in Crossover-Produktionen mit so renommierten Klangkörpern wie dem SWR Vokalensemble.