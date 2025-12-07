Das Weihnachtsprogramm „Von Männern, Eseln und Maria“

Wer ist der Schrottwichtel? Warum ruft der Weihnachtsmann “Ho-Ho-Ho”? UNDUZO wagt sich mit "Von Männern, Eseln und Maria" an die Königsdisziplin: ein eigenes Weihnachtsprogramm! Ein wilder Spagat zwischen Tradition und Weihnachtsmuffeln, Lebkuchenduft und Räuchermännchen. Neu arrangierte Klassiker und eigene Geschichten werden gefühlvoll und mit Augenzwinkern präsentiert. Das Publikum wird charmant eingebunden. Die Presse lobt makellosen Gesang, exzellentes Songwriting, fabelhaftes Beatboxing und eine mitreißende Show.

Unduzo sind: Mareike Gerdes, Patrick Heil, Julian Knörzer, Richard Leisegang und Cornelius Mack