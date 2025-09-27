Unerhörte Tonartisten - Next Level!

Stimmgewaltige A-Cappella-Show, die zum Mitsingen und Mittanzen anregt!

Die Unerhörten Tonartisten sind vielseitig, harmonisch, hoch motiviert, bühnenerfahren, schwungvoll, ergreifend, unterhaltsam und auf jeden Fall gut gelaunt.

Sechs Frauen und sechs Männer bringen einen bunten Mix aus Rock- und Pop-Songs in teils eigenen Arrangements auf die Bühne. Manchmal rockig, laut und energiegeladen, manchmal zart und gefühlvoll gelingt es ihnen, die Stimmung des jeweiligen Songs ins Publikum zu transportieren.

Das preisgekrönte Vokalensemble setzt zum ersten Mal modernste Mikrofontechnik ein: Profi-Headsets, die den Klang und die Stimmen auf eine völlig neue Weise zur Geltung bringen.

Freuen Sie sich auf bekannte Hits in mitreißenden Interpretationen!