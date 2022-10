Unesco-Welterbe in der Weissenhofsiedlung

Seit 2016 stehen sie in der Welterbeliste: Die beiden Häuser des weltberühmten Architekten Le Corbusier in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung. 16 weitere Architekten haben in der Weissenhofsiedlung "neues Bauen" realisiert - darunter der Stuttgarter Richard Döcker, dessen Ideen auch die Viergiebelsiedlung beeindruckend präsentiert. Im Anschluss daran erkunden Sie mit der Kochenhofsiedlung das Gegenmodell zum Weissenhof.