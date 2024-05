Ungarisch-Dynamisch Vol. 2

Bereits im Februar 2023 konzertierte das Ensemble der Würth Philharmoniker rund um den Geiger József Lendvay in Schwäbisch Hall und begeisterte Publikum und Presse gleichermaßen.

Es verwundert daher kaum, dass das Konzert, das für frenetischen Applaus und stehende Ovationen sorgte, als „ungemein virtuos und mitreißend“ gelobt wurde.

Wie auch in der vergangenen Saison überzeugt das mit einem ECHO ausgezeichnete Ensemble erneut mit Highlights der Klassik sowie der musikalischen Folklore verschiedenster Kulturen. Neben dem hohen Grad an Virtuosität kommen mitreißende Leidenschaft sowie musikalischer Witz keineswegs zu kurz – so viel ist versprochen!

Geleitet wird das Ensemble, das bereits Konzerte in ganz Europa spielte, von dem ungarischen Geiger József Lendvay. Während er regelmäßig als Solist mit den Würth Philharmonikern konzertiert, zählen Alexandre Afanassiev, Peter Menyhart, Alexandre Bagrintsev und Corneliu Puican zum festen Kern des Orchesters.