Ungarische Kammerphilharmonie Konzert

Der Kulturverein Bottwartal freut sich, zum Neujahrskonzert 2025 im Bürgerhaus in Oberstenfeld einen ganz besonderen Leckerbissen ankündigen zu können.

Drei Tage nach einem Konzert an der Berliner Philharmonie wird die Ungarische Kammerphilharmonie unter Leitung von Professor Antal Barnás dem Bottwartal einen Konzertabend auf höchstem Niveau bieten.

Das Ensemble setzt sich aus Mitgliedern der besten Orchester Ungarns zusammen und ist unter der Leitung von Antal Barnás zu einem Klangkörper mit höchstem künstlerischen Niveau gereift. Es hat sich innerhalb kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf in ganz Europa erworben und zählt inzwischen zum festen Bestandteil der europäischen Kulturszene. Konzerte unter anderem im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, im Konzerthaus Klagenfurt, in Salzburg, Lancut und Nürnberg begeistern Publikum und Presse.

Die Ungarische Kammerphilharmonie tritt jedes Jahr im Rahmen einer Neujahrskonzert-Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz in vielen europäischen Konzertsälen auf – und 2025 in Oberstenfeld.

Dirigent Antal Barnás wird bei seinem Auftritt in der Stadthalle immer wieder ein solches Temperament zeigen, dass man glaubt, Funken wie von einem Feuerwerk von der Bühne sprühen zu sehen. Lieben Sie Strauß-Polkas, einen Galopp, das Prélude aus Bizets „Carmen“, und typisch Wienerisches, mit viel Weichheit und Melancholie? Sie werden den Abend genießen!.