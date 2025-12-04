Die Ungarische Kammerphilharmonie wurde 1999 von Professor Antal Barnás gegründet. Sie setzt sich aus Mitgliedern der führenden Orchester in Budapest und Győr zusammen.

Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Ensemble einen ausgezeichneten Ruf in ganz Europa erworben und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der europäischen Kulturszene.

Unter der Leitung von Antal Barnás hat sich das Orchester zu einem Klangkörper von höchstem künstlerischen Niveau entwickelt. Es musizierte unter anderem mit den Wiener Sängerknaben im Wiener Musikverein und tritt regelmäßig bei renommierten Festivals sowie in bedeutenden Konzertsälen Europas auf.

Jährlich geht die Ungarische Kammerphilharmonie mit Antal Barnás auf Neujahrskonzerttournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Darüber hinaus spielte das Ensemble bereits in namhaften Spielstätten wie der Berliner Philharmonie, dem Leipziger Gewandhaus, dem Kurhaus Wiesbaden, dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, dem Wiener Konzerthaus und dem Salzburger Festspielhaus. Zudem trat es im Münchner Prinzregententheater sowie in Dresden, Nürnberg und vielen weiteren Städten auf.