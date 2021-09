Ungebetene Gäste - Vortrag

Ein Einbruch in den persönlichen Lebensraum - in Häuser oder Wohnungen - ist für die Betroffenen ein unerwarteter Schock. Neben Informationen zur aktuellen Lage in der Wohnortgemeinde und den Bekämpfungsmaßnahmen der Polizei, erhalten Sie nützliche Tipps für wirkungsvolle Verhaltensmaßregeln - die einfach umzusetzen und häufig fast kostenlos sind - sowie eine verständliche Einführung in die technischen Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Referent: Markus Räuchle. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Referat Prävention.

