Ungebunden - Streichquartett keltisch

Fretless bedeutet „bundlos“ und beschreibt den Umstand, dass Streichinstrumente im Gegensatz zur Gitarre keine Markierungen am Griff (sog. Bünde) haben. Zwanglos ist zudem das Spiel von The Fretless. Dieses Ensemble ist eine der spritzigsten Innovationen, die die keltisch geprägte Musikszene weltweit in den letzten Jahren erfahren hat. Der unvergleichliche Mix aus Irish Folk und Klassik bescherte den Kanadiern seit 2011 unzählige Preise. Alle Mitglieder haben eine klassische Ausbildung an der renommierten Berklee-Universität erfahren. Als Nachkommen irischer und schottischer Auswanderer bekamen sie aber auch das kulturelle Erbe der alten Heimat überliefert. Das ist ihre Grundlage, traditionelle Musik auf eine neue Ebene zu erheben. Und wenn plötzlich zu fetzigem Jigs und Reels auch noch gesteppt wird, dann wird ein Fretless-Konzert zum großen Kino. Nach vier Jahren ist es dem Kultursommer nun gelungen, das Quartett zu verpflichten. Welcome, The Fretless!