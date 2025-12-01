UNGEFÖHNT - Ein musikalischer Geschichtenabend

UNGEFÖHNT - zwischen Bühnennebel und Klartext.

Ein musikalischer Geschichtenabend mit Texten von Michael Kobr und Dieter Thomas Kuhn, begleitet von Philipp Feldtkeller an der Liedgitarre. Tauchen Sie ein in ein Leben zwischen Föhn und Ekstase! Kultstar Dieter Thomas Kuhn nimmt Sie mit auf eine gefühlvolle und überraschende Zeitreise entlang seiner musikalischen Sinnsuche.

Kein Geringerer als Bestsellerautor Michael Kobr, bekannt von den Kluftinger-Krimis, schreibt mit Kuhn derzeit an einer schamlos-schillernden und dennoch schonungslos-unfrisierten DTK-Biografie. Freuen Sie sich auf exklusive Einblicke in die bewegendsten, unterhaltsamsten und wegweisendsten Begebenheiten. Geschichten aus sechs Dekaden Leben für die Musik, eng verbunden mit Kuhns

langjährigem Spiritus Rector, Gitarristen und Freund Philipp Feldtkeller und eingebettet in ein live & unplugged Erlebnis seiner musikalischen Meilensteine. Die drei Künstler kennen sich spürbar schon seit Jahren - kürzlich haben sie auch den Spaß an gemeinsamen Auftritten entdeckt. Im vergnüglichen Gespräch - nicht ohne humorigen Schlagabtausch - geht es um Kuhns Vita, den faszinierenden Aufstieg von der Tübinger Schülerband zur deutschlandweit gefeierten Ikone eines eigens entwickelten Bühnengenres, um seine musikalischen Seitensprünge von Bert Brecht bis Neil Young, um herzerfrischende Begebenheiten, segensreiche Zufälle und um Werte und Überzeugungen, die auch außerhalb des Rampenlichts Bestand haben. Natürlich darf bei Michi Kobr auch ein wenig literarische Spannung nicht fehlen. In einer exklusiven, eigens geschriebenen und noch unveröffentlichten Geschichte wird es diesmal nicht nur kriminell, sondern sogar richtig weihnachtlich. Aber keine Angst vor allzu viel Besinnlichkeit: Wenn Kuhn und Kobr zusammen lesen, darf immer auch geschmunzelt werden…

Es erwartet Sie eine einmalige, anrührende, humorige und kurzweilige Mischung aus Feldtkellers einfühlsamem Gitarrenspiel, Kuhns unverwechselbarer samtig-markanter Stimme und Kobrs unterhaltsamen Texten. Eine musikalische Sinnsuche mit Lesebrille, die die Zuhörer beseelt und auch

nachdenklich entlässt, denn irgendwo zwischen Bühnennebel und Klartext liegen sie: die wahren Geschichten.