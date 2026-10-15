Ungleichheit begegnen - Zusammenhalt stärken

Demokratiekonferenz.

Hauptredner ist der Aktivist Gianni Jovanovic. Als Sohn einer Roma-Familie und schwuler Mann hat er viel Diskriminierung erlebt. Eindrucksvoll zeigt er, wie er diese Erfahrungen in Stärke und Menschlichkeit verwandelt hat und macht die Mechanismen von Diskriminierung verständlich. Anschließend finden verschiedenen Workshops statt über Themen wie gesellschaftliche Ungleichheit und wie man selbst aktiv werden kann.