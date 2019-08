Unheimlich perfekte Freunde

Emil und Frido sind beste Freunde. Als in einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die beiden, das große Los gezogen zu haben: Die Doppelgänger können nämlich all das, was sie selbst nicht so gut können, was ihre Eltern aber von ihnen erwarten. Doch plötzlich beginnen sie eigene Ziele zu verfolgen und Emil und Frido wollen sie wieder loswerden. Das gestaltet

sich jedoch schwieriger als gedacht…

Eine wunderbar lustige Familienkomödie.

Empfohlen ab 8 Jahren