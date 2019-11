Unheimlich perfekte Freunde

Egal, wie sehr er sich auch anstrengt, der 10-jährige Frido schreibt nur schlechte Noten in der Schule, so dass der Übertritt ins Gymnasium auf der Kippe steht. Das findet Fridos Mama gar nicht gut. Aber auch Frido will eines auf keinen Fall: in seiner Klasse als Verlierer gelten. Nach einem Jahrmarktbesuch ändert sich dann allerdings alles. In einem Spiegelkabinett entdeckt Frido nämlich einen Spiegel, der nicht sein gewöhnliches Abbild zeigt. Nein, das Spiegelbild, das Frido in die Augen blickt, führt ein Eigenleben. Mehr noch: Es behauptet, alles zu können, was Frido nicht kann – und ihm zu Diensten zu sein, wenn er es nur befreit. Das wär’s doch, oder? Ein perfekter Doppelgänger für Frido! Jemand, der alle unangenehmen Arbeiten erledigt, während Frido Spaß haben kann.

Sein Doppelgänger kann tatsächlich all das, was Frido nicht kann. Also alles perfekt? Weit gefehlt. Denn obwohl sich Spiegel-Frido als ziemlicher Streber erweist, zieht er auch einen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Bald passiert, was Frido sich nie hätte träumen lassen: Seine Mutter mag den perfekten Doppelgänger offensichtlich mehr als ihren wahren Sohn, den leider unperfekten Frido. Und auch mit Fridos bestem Freund Emil überwirft sich Spiegel-Frido. Bald hat der echte Frido keine andere Wahl, als Emil einzuweihen. Aber das macht alles nur noch schlimmer. Denn nun will Emil auch unbedingt einen Doppelgänger haben!

Ist doch klar: Jeder hat seine Schwächen. Wäre es deshalb nicht toll, einmal anders zu sein? Hier erledigen das die Spiegelbilder. Sie sind klug oder cool und erfüllen damit die Träume der Original-Kinder. Bis sie anfangen, für diese zur Gefahr zu werden. Mit viel Witz erzählt der Film seine Geschichte, die nur auf den ersten Blick ziemlich abgedreht klingt. Denn sollen nicht auch in der Schule immer alle perfekt sein? Und sehen wir auch sonst auf Bildern im Internet oder im Fernsehen nicht immerzu scheinbar perfekte Menschen? Diesem Perfektionswahn setzt der Film eine ordentliche Portion fröhliches Chaos entgegen und macht damit deutlich, wie doof das eigentlich ist. Dabei haben nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und Erwachsenen einiges zu lernen. Und ganz nebenbei gibt es endlich mal wieder eine Tortenschlacht im Kino, die nicht nur albern, sondern richtig witzig ist. Man könnte fast sagen: perfekt.