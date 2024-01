Unheimliche Märchen in Bietigheim-Bissingen: Von Mühlen, Tod und Teufel

Eine märchenhaft schaurige Wanderung, vorbei an den zwei Mühlen von Bietigheim bis hin zum Friedhof Sankt Peter. Der Tod und der Teufel werden im alten Volksglauben oft mit Mühlen in Verbindung gebracht und so auch in der Welt der Märchen. Aber auch abseits der Mühlen gibt es vieles von den dunklen Gesellen zu berichten.

Treffpunkt: Parkplatz an der Farbstraße (ehm. Polizei/Jugendhaus)

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Kosten: Erwachsene 12,– €

Ende beim Friedhof St. Peter.

Anmeldung unter:Formular oder wortzauberin[at]gmx.de oder 0152-5413830

Erforderliche Angaben: Name und Termin der Veranstaltung, Anzahl der Teilnehmer und Haushalte, Telefonnummer für Rückfragen.

Veranstalter: Märchenerzählerin Stefanie Keller in Kooperation mit der Stadt Bietigheim und 3-B-Tourismus