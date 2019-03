Uni-Theater: „Macke, Macke“

Sechs Patienten sitzen im Wartezimmer eines Psychiaters. Sie müssen sich notgedrungen die Zeit vertreiben, da der Arzt am Flughafen aufgehalten wird. Die unterschiedlichen Neurosen und Psychosen der sechs Figuren fügen sich zu einem Panorama der Macken und Ticks zusammen. So wird ein Szenario in Gang gesetzt, das den Titel „Macke, Macke“ allemal verdient.

Samstag, 11. Mai 2019, 20:00 Uhr, Katharinasaal, Euroforum der Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart

Weitere Aufführungen am 13., 15., 18., 20, und 21. Mai, jeweils um 20 Uhr