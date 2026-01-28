Ein weiteres Mal verwandelt sich das Kloster Bronnbach in eine Oase für Kunstliebhaber. Der Markt "Unikat sucht Liebhaber" lockt mit einer einzigartigen Auswahl an handgefertigten Schätzen.

Über 40 Künstler aus ganz Deutschland präsentieren ihre neuesten Werke aus Schmuck, Textil, Keramik und mehr. Jedes ausgestellte Werk ist ein Ergebnis sorgfältiger Handarbeit und erfüllt höchste Ansprüche an Design und Verarbeitung. Gleichzeitig bietet der Markt eine beeindruckende Vielfalt an Stilen und Techniken. Von filigranem Schmuck bis hin zu großformatigen Skulpturen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Nach einem strengen Konzept, das auf Qualität in zeitgemäßem Design setzt und keine Industrie- und Handelsware zulässt, werden die Ausstellerinnen und Aussteller ausgewählt. Massenproduktion nimmt dabei keinen Raum ein, es werden Unikate hergestellt. Und genau das suchen die Besucherinnen und Besucher von „Unikat sucht Liebhaber“.

Alle Ausstellerinnen und Aussteller werden rechtzeitig unter www.unikat-sucht-liebhaber.de veröffentlicht.