Unikate: Der Mann, der eine Blume sein wollte

Eine Erzählung von Anja Tuckermann, Mehrdad Zaeri und Uli Krappen

Alter: ab 6 Jahre

Dauer: ca. 45 Minuten

„Es reichte ihm nicht mehr, einfach nur ein Mann zu sein. Ein Mann, der zur Arbeit ging, in der Freizeit Fußball spielte und zu Hause fernsah. Er wollte auf einer Wiese stehen und eine helle Farbe darin sein. Die gelben Blätter einer Butterblume sollten um seinen Kopf wachsen, er würde in der Erde stehen und hin und her schaukeln, wohin der Wind ihn führte.“

„Der Mann, der eine Blume sein wollte“ erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich traut, aus seinem Alltag auszubrechen und Neues zu wagen, um herauszufinden, wer er ist und was ihn glücklich macht. Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Oder eine Frau? Oder eine Blume? In ihrer Inszenierung widmet sich die compagnie toit végétal der Bilderbuchvorlage mit einem interdisziplinären Theateransatz, der Sprache, Bilder und Musik zu einer Bilder-Film-Performance verwebt.

Konzept und Inszenierung: Christina Hillinger, Thomas Jäkel, Sarah Mehlfeld

Produktionsleitung: Jana Wiechers

Performance: Sarah Mehlfeld

Musik: Jochen Kilian

Aufführung im Rahmen des "Unikate"-Theaterfestivals.

Die UNIKATE sind Theater intensiv und öffnen ganz neue Freiräume der Phantasie. Herausragende Künstler:innen besuchen das TaT, spielen für uns und mischen sich beim anschließenden „Come togetherle“ – dem Publikumsgespräch unter das Publikum.

Seien Sie dabei und tauchen Sie ein in die Welt der UNIKATE!