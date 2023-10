Unikate: Shorties. Kurzstücke im TaT

Drei Kurzformate an einem Abend

Alter: ab 12 Jahre

Dauer: 45 Minuten

Der Türhüter

(Frei nach Kafka)

Der Türhüter bewegt Licht, Raum und Zeit. Wer begegnet ihm? Wer tritt über die Schwelle und was wird gehütet? Was wenn der Mensch in seiner eigenen Hand liegt? Eine Symbiose beendet die Begegnung des Türhüters und seinem Besucher. Oder ist es der Anfang, bevor die Zeit verhallt und alles im unendlichen Raum verblasst?

Aus Licht, Objekt, Körper, Kostüm und Sound entstehen immer wieder neue malerische Räume und Figuren. Der Spieler stellt sich dabei seinem eigenen Hüter. Eine herzliche Einladung vor Ihren eigenen zu treten.

Dauer: 12 Minuten

Regie, Spiel, Figurenbau, Ausstattung und Technik: Lukas Schneider

Künstlerische Betreuung Spiel und Dramaturgie: Julika Mayer

Künstlerische Betreuung Lichtdesign: Joachim Fleischer

www.figurentheaterschneider.com

ständig. lebendig. ruhig. (versuch mit pullover, hängend)

du hängst dort und lässt dich vom wind wiegen. ich beobachte dich und versuche es dir gleich zu tun. hochmotiviert am runterfahren. will alle hektik von mir streifen. aber es will mir nicht gelingen. und so sitze ich angespannt und warte und merke. du wartest. auf nichts.

Idee und Spiel: Thommy Kraft

Dauer: 10 Minuten

Boxed

Aus einem Schuhkarton taucht eine Hand auf. Sie verlangt nach Aufmerksamkeit. Hand und Spieler entdecken sich, nähern sich an, lernen sich kennen – bis das Eigenleben der Hand zum Problem wird. „Boxed“ ist ein Solostück von Ariel Doron, in dem der international gefeierte Puppenspieler ganz ohne Worte und mit minimalsten Mitteln agiert: Seine einzige Requisite ist ein Schuhkarton. In gerade einmal rund 30 Minuten entspinnt sich eine lustige, sensible und faszinierende Kurzgeschichte über einen einsamen Mann, der versucht, mit sich und der Welt in Kontakt zu treten. Kunstvoll verhandelt Doron in „Boxed“ eine Grundfrage der Puppenspielkunst: Wer sagt hier eigentlich, wo es langgeht – Spieler oder „Spielzeug“?

Idee und Spiel: Ariel Doron

Dramaturgie: Tobias Tönjes

Künstlerische Beratung: Shahar Marom, Florian Feisel, Roni Nelken Mosenson

In Kooperation mit dem Erlangen Figurentheater Festival, Hanut 31 Theatre Gallery, Tel Aviv und FITZ! Figurentheater Zentrum, Stuttgart.

Aufführung im Rahmen des "Unikate"-Theaterfestivals.

Die UNIKATE sind Theater intensiv und öffnen ganz neue Freiräume der Phantasie. Herausragende Künstler:innen besuchen das TaT, spielen für uns und mischen sich beim anschließenden „Come togetherle“ – dem Publikumsgespräch unter das Publikum.

Seien Sie dabei und tauchen Sie ein in die Welt der UNIKATE!