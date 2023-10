Unikate: Wild Beauties

Artenwandel unter der Paillettensonne

Das neue Kurzformat von Anne-Kathrin Klatt – Tauchen Sie ein in die magische Welt der Evolution. Denn: Es ist Showtime für den Artenwandel! Hier verwandeln sich Figuren zwischen Mensch und Tier in immer neue wilde Wesenheiten. Verliebte Balztänze, trickreiche Beutefänge und ein farbenfrohes „Survival of the fittest“ bilden eine artifizielle Collage über die Schönheit der Natur. Mit „Wild Beauties“ stellen wir die Fragen: Was macht das Leben aus? Was ist der Mensch im Kontext einer Welt aus Flitter und Erde, die sich unbeirrt immer weiter verwandelt?

Alter: ab 12 Jahre

Dauer: 35 Minuten + 15 Minuten Making-of-Film

Idee und Spiel: Anne-Kathrin Klatt

Regie: Michael Miensopust

Figuren/Ausstattung: Nastasja Raböse

Musik: Michael Miensopust

Lichtdesign: Joachim Fleischer

anschließend:

Expertengespräch „Wozu Kunst? Die Evolution der Phantasie“ mit Biologiehistoriker Prof. Dr. Junker

Thomas Junker lehrte Geschichte der Biowissenschaften an der Universität Tübingen. Von 1992-1995 war er Mitherausgeber von Darwins Briefwechsel in Cambridge (England). Er hat zahlreiche Bücher und Artikel zur Geschichte und Theorie der Evolutionsbiologie und Anthropologie veröffentlicht. In den aktuellen wissenschaftlichen und weltanschaulichen Kontroversen hat er sich öffentlichkeitswirksam und engagiert für die Vermittlung evolutionsbiologischer Kenntnisse eingesetzt.

Aufführung im Rahmen des "Unikate"-Theaterfestivals.

Die UNIKATE sind Theater intensiv und öffnen ganz neue Freiräume der Phantasie. Herausragende Künstler:innen besuchen das TaT, spielen für uns und mischen sich beim anschließenden „Come togetherle“ – dem Publikumsgespräch unter das Publikum.

Seien Sie dabei und tauchen Sie ein in die Welt der UNIKATE!