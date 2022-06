united in peace - Ausstellungseröffnung

14 Künstler*innen aus den sieben Partnerstädten und unserer Stadt bringen ein gemeinsames Friedensprojekt in die Wandelhalle mitten in den Stadtgarten – mit Fotografie, Bildhauerei, abstrakter und gegenständlicher Malerei sowie grafischer Kunst.

Eröffnet wird die Ausstellung direkt vor dem Stadtfest am Freitag, 1. Juli, um 17.30 Uhr. Sie ist bis zum Ende von „Sommer am See“ am 4. September zu sehen.

*Freitagabend Eröffnung

- mit Gruppen aus Krems (Trachtengruppe) und evtl. Alba (Fahnenschwinger)

- Rede OB mit zwei Kollegen aus Krems und Sittard-Geleen

- Geschenkübergabe zum Jubiläum (Geleen 60 Krems 50)

- anschl. „Spaziergang“ übers Stadtfest, Gäste gehen mit

*Samstagvormittag Stadtrundgang der anwesenden Bürgermeister*innen aus den Partnerstädten mit BMin Kraayvanger

*Samstag tagsüber Auftritte der beiden Gruppen aus Krems und Alba

*Sonntagvormittag Gottesdienst unter Mitwirkung der Kremser Gruppe

*während des gesamten Festes: Partnerstadt- und Europameile