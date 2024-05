University:Future Festival 2024 - KI-Campus-Stage

Taucht ein in die Welt der Künstlichen Intelligenz und Bildung – auf der KI-Campus-Stage beim University:Future Festival in der Maschinenfabrik in Heilbronn und online im Livestream.

Unter dem Motto "Tales of Tomorrow" werden visionäre Perspektiven erforscht, etablierte Zukunftsnarrative infrage gestellt und gemeinsam nach Lösungen für die Zukunft gesucht.

Veranstaltet wird das University:Future Festival vom Hochschulforum Digitalisierung (HFD) und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Unterstützt wird es vom Stifterverband.