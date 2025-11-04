University Insight Days: Actionable Insights with Data Science — Heilbronn Campus

Infotag

Die TUM Campus Heilbronn gGmbH Bildungscampus 2, 74076 Heilbronn

Zwei Tage lang den Uni-Alltag erleben und praxisnahe Einblicke in die Welt der Daten gewinnen.

Bei den University Insight Days der TUM School of Management am Campus Heilbronn, erwartet Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ein vielseitiges Programm mit VR-Simulation, Schnuppervorlesungen, Campustour und Austausch mit Professoren und Studierenden – kostenfrei und inklusive Teilnahmezertifikat.

Du bist Schüler der Klassen 10 bis 12 Klasse? Dann melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz für den 04.11. und 05.11.2025 an der TUM School of Management am Bildungscampus in Heilbronn.

Weitere Infos auf www.mgt.tum.de/events/university-insight-days

Info

Die TUM Campus Heilbronn gGmbH Bildungscampus 2, 74076 Heilbronn
Freizeit & Erholung
Google Kalender - University Insight Days: Actionable Insights with Data Science — Heilbronn Campus - 2025-11-04 10:00:00 Google Yahoo Kalender - University Insight Days: Actionable Insights with Data Science — Heilbronn Campus - 2025-11-04 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - University Insight Days: Actionable Insights with Data Science — Heilbronn Campus - 2025-11-04 10:00:00 Outlook iCalendar - University Insight Days: Actionable Insights with Data Science — Heilbronn Campus - 2025-11-04 10:00:00 ical

Tags