Unkraut- Heilkraut- Bierkraut.

In einer kurzen Tour zeigt der Naturpädagoge und Landschaftsführer Armin Bihlmaier, wie viel Heilkraft in den vermeintlichen Unkäutern am Wegesrand steckt. Wie sehr diese zum Genuss beitragen können, beweist anschließend der Craftbierbrauer Andreas Weber aus Schwalldorf in seinem Braukeller. Zur maßvollen Verkostung von Kräuterbier u.a. serviert die regionale Dinkelbäckerei Leins vollwertige Knabbereien, ergänzt mit heilpflanzenkundlichen Gesundheitstipps der Naturärztin.