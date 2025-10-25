Uno Duo IMPRO - wenn Musik Geschichten entfacht

Was passiert, wenn drei Musiker den ersten Ton setzen und zwei Schauspieler daraus ganze Welten erschaffen?

In Uno Duo IMPRO treffen zwei Bühnenkünste aufeinander: Musik und Improvisationstheater. Aus dem Herzen Aalens sorgt die Band Trio Imromit Swing-, Blues,- Latin - und Pop-Klängen für den Sound, der unter die Haut geht. Sängerin Elke Schmidt, Pianist Ulrich Kirner und Bassist Bernhard Brunner geben den Takt vor - und bringen nun auch theaterliebende Gäste zum Mitgrooven. Denn: Was das Publikum hört, wird zur Bühne. Das Schauspiel Duo "Groß& Klein" - Martina Seemann und Oliver Grytzmann - greift die Stimmung auf, spinnt daraus aus den Ideen des Publikums Geschichten und macht aus Musik lebendiges Theater. Direkt. Unvorhersehbar. Mit Augenzwinkern und Tiefgang. Die beiden kommen zusammen auf über 30Jahre Bühnenerfahrung. 2020 veröffentlichten sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen moderne Märchen im Band "Märchen für Macher" (Herausgeber: Peter Buchenau). Die Theatermacher Hall e.V. laden zu diesem besonderen Abend ein, der berührt, belebt - und zeigt, was entsteht, wenn Klang auf kreativen Geist trifft.

Kartenreservierungen ab sofort unter: martina.seemann@theatermacher-hall.de, Zahlung an der Abendkasse

Eintritt ab 14 Jahren