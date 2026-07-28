Was uns am Herzen liegt - das große Spendenkonzert

× Erweitern Fotograf: Stephan Haase Gänsehaut und wow-Momente beim großen Spendenkonzert "Was uns am Herzen liegt" in der Friedenskirche Ludwigsburg am 17. Oktober.

Das legendäre, mitreißende Spendenkonzert „Was uns am Herzen liegt“ wird am 17. Oktober 2026 das nächste Mal stattfinden. Die professionellen Sänger mit der hochkarätigen Live- Band werden dieses mal vom Solitude-Chor Stuttgart unterstützt. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

In der phantastischen Atmosphäre der Friedenskirche Ludwigsburg bringen sie wieder Songs und Musikstücke, die den beteiligten Musikern persönlich am Herzen liegen, auf die Bühne – das macht diese Konzerte so vielseitig, emotional und außergewöhnlich. Tickets und Videos auf www.wuahl.de.