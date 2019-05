Unser Bauhaus, später: Heike Klussmann – In Between

× Erweitern weissenhofgalerie.de/presse/download Unser Bauhaus, später

Die Ausstellung widmet sich der Frage, wie neue Materialsysteme und Methoden ihrer Herstellung im Spannungsfeld von Kunst, Architektur und neuen Technologien neu gedacht werden können.

Angeknüpft wird hier an den Anspruch des Bauhaus, Gestaltung von Grund auf neu zu denken. Die Stärke künstlerischen Handelns liegt im Spannungsverhältnis zwischen autonomem Vorgehen und einer Auseinandersetzung mit den realen Bedingungen unserer Welt. Gerade in diesem Dazwischen provoziert künstlerischer Arbeit neue Fragen und Sichtweisen provoziert.

Eine Ausstellung im Rahmen der Ausstellungsreihe: Unser Bauhaus, später

Wie unter einem allgemeinen kunstgeschichtlichen Stilbegriff werden unter „Bauhaus-Moderne“ Phänomene der Avantgarde jener Zeit subsumiert. Wie diese Formen entstanden, rückt dabei in der Regel in den Hintergrund. Haltung, Absicht, Rahmenbedingungen, lebensweltliche Zusammenhänge, Diskurse sozialer, ethischer oder philosophischer Art treten hinter den Formen, die hervorgebracht wurden, zurück. Die architekturgalerie am weißenhof möchte für das Jubiläumsjahr nicht nur nach dem Potenzial dieser Formen fragen, sondern auch die Relevanz und Bedeutung der Bewegungen, die diese Formen hervorgebracht haben in den Blick nehmen.

Die Ausstellungsreihe ist eine Veranstaltung zu 100 jahre bauhaus | bauhaus100.deEine Initiative der Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar c/o Stiftung Bauhaus Dessau

