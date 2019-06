Unser Bauhaus, später: Jule Waibel | Gesamt (Falt) Kunst Werk

Jule Waibel möchte ein Gesamtkunstwerk erschaffen: Einen Raum der sich entfaltet, the Unfolded Universe. Dieser ist eine Hommage an die Welt der Falten. Alle Objekte und Gegenstände sind gefaltet.

Interior, Alltagsgegenstände. Möbel, Gefäße, Kleider, von der Wanduhr bis zur Zeitung. Aus den verschiedensten Materialien. Der Raum wird zu einer Einheit. Alles im Einklang, Harmonie & Rhythmus zwischen Struktur, Gleichmäßigkeit, Kontraktion und Entfaltung. Transformation und Bewegung. Materialien: Papier, Glas, Stoff, Holz werden auf verschiedenste Weise und Methoden gefaltet. Materialforschung mit neuen Techniken lässt neues entstehen. Das Handwerk steht natürlich im Fokus, da es selbst in der modernen Zeit keine maschinelle Produktion für gewisse Muster und Schritte des Plissees und Faltens gibt.

Wie unter einem allgemeinen kunstgeschichtlichen Stilbegriff werden unter „Bauhaus-Moderne“ Phänomene der Avantgarde jener Zeit subsumiert. Wie diese Formen entstanden, rückt dabei in der Regel in den Hintergrund. Haltung, Absicht, Rahmenbedingungen, lebensweltliche Zusammenhänge, Diskurse sozialer, ethischer oder philosophischer Art treten hinter den Formen, die hervorgebracht wurden, zurück. Die architekturgalerie am weißenhof möchte für das Jubiläumsjahr nicht nur nach dem Potenzial dieser Formen fragen, sondern auch die Relevanz und Bedeutung der Bewegungen, die diese Formen hervorgebracht haben in den Blick nehmen.

Die Ausstellungsreihe ist eine Veranstaltung zu 100 jahre bauhaus | bauhaus100.deEine Initiative der Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar c/o Stiftung Bauhaus Dessau