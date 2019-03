Unser Bauhaus, später: Ludwig Michael – Armada-Werke

Sehen – WiedersehenUm das Jahr 30 v. Chr. erschien in Rom die Geschichte des Aenaeas, des trojanischen Helden, der aus seiner zerstörten Heimatstadt vertrieben wurde und dessen Schicksal ihn zum Urvater Roms bestimmte.

Sie ist zum Sinnbild jeder Irrfahrt und jedes noch zu gründenden Roms geworden. Es scheint, als wäre mit der Zerstörung Trojas die Notion „Heimat“ mit dem Begriff „Welt“ in dauerhaften Widerspruch getreten, dergestalt, dass „Welt“ fortan eher mit „Heimatlosigkeit“ als mit „Heimat“, eher mit Aufbruch, denn mit Sesshaftigkeit gleichzusetzen wäre. Und es scheint, als hätte sich das Prinzip des Nomadischen gegen das der Sesshaftigkeit für immer durchgesetzt.

Eine Ausstellung im Rahmen der Ausstellungsreihe: Unser Bauhaus, später

Wie unter einem allgemeinen kunstgeschichtlichen Stilbegriff werden unter „Bauhaus-Moderne“ Phänomene der Avantgarde jener Zeit subsumiert. Wie diese Formen entstanden, rückt dabei in der Regel in den Hintergrund. Haltung, Absicht, Rahmenbedingungen, lebensweltliche Zusammenhänge, Diskurse sozialer, ethischer oder philosophischer Art treten hinter den Formen, die hervorgebracht wurden, zurück. Die architekturgalerie am weißenhof möchte für das Jubiläumsjahr nicht nur nach demPotenzial dieser Formen fragen, sondern auch die Relevanz und Bedeutung der Bewegungen, die diese Formen hervorgebracht haben in den Blick nehmen.

