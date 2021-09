Unser Immunsystem

Durch unseren Lebensstil und unsere Ernährung können wir unsere biologische Uhr messbar verjüngen. Dies wurde medizinisch nachgewiesen und ist somit eine wissenschaftliche Tatsache. Einige dieser komplexen Zusammenhänge werden in diesem Vortrag anschaulich erklärt. Weiter wird Ihnen verdeutlicht, was Sie hierzu praktisch - meist ganz einfach - umsetzten können. Somit können Sie diese positiven Effekte in Ihr Leben integrieren. Das ist eine wertvolle Investition in Ihre Zukunft.