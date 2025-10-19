Unsere neue große Welt

Die Welt wimmelt, von Menschen und Tieren, kleinen Komödien und großen Tragödien: Aus dem Grau eines Betonwürfels entfaltet sich nach und nach eine lebendige bunte Stadt mit Garten und Bibliothek, Baustellen und Blaulichtern, echten und phantastischen Alltagsheld*innen, einer schreibenden Torhüterin, einem Autogrammjäger, einer Bürgermeisterin und einer staunenden Fee. Passend zum Gewimmel liegt ein Gewirr unterschiedlicher Sprachen in der Luft, Portugiesisch und Deutsch, gesprochen und gebärdet.

Alles passiert irgendwie gleichzeitig, ist ineinander verwoben, will entdeckt, verarbeitet und weitergesponnen werden, bis im Zusammenspiel mit den anderen eine ganz eigene Wimmel-Welt entsteht. Und aus den zwischenmenschlichen Begegnungen und dem Miteinander unterschiedlicher Haltungen und Lebensweisen wächst inmitten des Gewimmels die Zuversicht.