Unsere Welt in der Welt

Eine Art Gesellschaftsspiel.

Wo nur als wertvoll gilt, was bzw. wer gerade wirtschaftlich verwertbar erscheint, da gibt es keine Aussicht auf ein gutes Leben. Davon gehen wir aus und davon ausgehend fragen wir nach stimmigen Beziehungsweisen. Das betrifft die Beziehungen der Menschen mit sich selber, miteinander und mit ihrer Umwelt insgesamt.

Wie ist es für mich? Und für Dich? Und für Euch? Und für uns? Was ist uns wirklich wichtig? Was gibt es in unserer Welt für ein gutes Leben und was steht dem im Weg? Wie ist es jetzt? Wie war es früher? Wie soll es später einmal sein? Was hilft, um dahin zu kommen?

Wir verstehen unsere Welt(en) in der Welt als eine Art Gesellschaftsspiel. Ins Spiel zu bringen versuchen wir, was für wen unschätzbar wertvoll ist und wofür es in unserer gegenwärtigen Gesellschaft an Wertschätzung fehlt.

In diesem Zusammenhang erkunden wir Spielräume und vermitteln Möglichkeiten, sich einzumischen. Das machen wir durch „dazwischen.funken“. So heißt das Weltraumprogramm der Agentur für unschätzbare Werte und auch das Multi-Media-Magazin, mit dem wir nun Fragen, Erfahrungen und Erkenntnisse aus unserem Reutlinger Projekt „Meine Welt in der Welt“ präsentieren und zu weitergehenden Aktions-Forschungs-Reisen durch den Raum und die Zeit einladen.