Unsere Worte, unsere Welt – Schreiben gegen das Schweigen

Texte des Schreibwettbewerbs für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Im Rahmen seines Schreibwettbewerbs präsentiert das Familienbüro Bad Mergentheim eindrucksvolle Beiträge von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen, und Sie sind eingeladen, in eine Welt aus Worten, Gefühlen und Geschichten einzutauchen. Zu hören ist eine Auswahl der eingereichten Texte – Gedichte, Erzählungen, Reflexionen –, die von zwei engagierten Vorleserinnen präsentiert werden. Jeder Beitrag erzählt eine einzigartige Geschichte und schafft Momente der Verbundenheit und des Verständnisses. Die Lesung bietet die Möglichkeit, die Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven rund um das Leben mit Demenz kennenzulernen.

Eine Veranstaltung des Familienbüros in Kooperation mit der Stadt Bad Mergentheim.