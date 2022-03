Unsichtbar

Der Weg führt nach oben – weiter, immer weiter und scheitern ist keine Option. Kunst muss extrem sein, die Leute wachrütteln und bewegen.

Doch was ist der Preis dafür und wie weit würdest du gehen und dein Äußeres dafür verkaufen? Was bleibt übrig von dir als Mensch? Welches Opfer muss man bringen, um am Ende ganz oben zu stehen und ist oben wirklich das Ziel? Welche Chance hat eine*r allein und ist solidarischer Zusammenhalt stärker als die Macht des Einzelnen?

In der glanzvollen Welt der Artistik und des Tanzes beleuchten die Stuttgarter Artist*innen Themen wie Sexismus, Machtmissbrauch und toxische Männlichkeit. Strukturen und Abhängigkeiten auf der Schattenseite der großen Bühne werden aufgezeigt und dem Publikum die Welt hinter dem Vorhang sichtbar gemacht.

Zwischen waghalsiger Artistik und leidenschaftlichem Tanz nähert sich das Zirkuswerk Ensemble mal ernst und mal sehr humorvoll der Frage: „Wie weit würdest du gehen, um sichtbar zu sein?“

Artist*innen: Lena Biedlingmaier, Ben Bräuning, David Finscher, Dennis Hauer, Timon Schilling, Jonas Wacker, Linda Werz

Musiker*innen: Clara Langlois, Johannes Reischmann

Regie: Ensemble

Dramaturgie: Susanne Heigl

Künstlerische Leitung: Timon Schilling