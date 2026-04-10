Unter den Wolken - mit Achim Bogdahn auf 16 deutsche Berge

Begeben Sie sich, im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage, mit Achim Bogdahn auf eine Deutschlandreise auf die höchsten Berge der 16 Bundesländer – mit Brotzeit und optionaler Wanderung auf den Katzenberg.

Baden-Württemberg hat den Feldberg, Bayern hat die Zugspitze, aber wie heißt der höchste „Berg“ Schleswig Holsteins? Bungsberg! 167,4 Meter hoch. Und wie hoch ist der höchste Gipfel Bremens? 32,5 Meter – die Erhebung im Friedehorstpark.

Achim Bogdahn hat sich auf eine Reise durch Deutschland gemacht und die höchsten Berge aller 16 Bundesländer erklommen. Damit er nicht alleine wandert, hat er bekannte Menschen aus den jeweiligen Regionen eingeladen, ihn zu begleiten – auf den Feldberg ging’s mit Mehmet Scholl. Auf dem zweithöchsten Berg Bad Mergentheims erzählt Achim Bogdahn vergnüglich über sein Deutschland-Buch, seine Begegnungen und Gespräche, die Menschen und über das Leben – mit vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen.

Wer will, erklimmt den Katzenberg zusammen mit dem Schwäbischen Albverein: Los geht es um 10.30 Uhr am Milchlingsbrunnen (Marktplatz) in Bad Mergentheim. Die etwa 6,5 Kilometer führen über Teer-, Wald- und Schotterwege hinauf zum Katzenberg – festes Schuhwerk wird empfohlen. Wunderschöne Aussichten auf das Wachbachtal sowie Mergentheim und das Taubertal sind auf der Strecke garantiert. Gegen 12.30 Uhr erreicht die Wandergruppe das Eldorado: Dort bietet das Team um Stephan Rügamer zur Stärkung eine Brotzeit mit Vesperbrett, Zwiebelblootz und Federweißen an (auch für Nicht-Wanderer!). Die Veranstaltung mit Achim Bogdahn beginnt um 13 Uhr. Der Rückweg ist rund 4,5 Kilometer lang.

Sie wollen mitwandern? Wunderbar! Melden Sie sich bitte formlos unter literaturtage@bad-mergentheim.de an. Auf Wunsch wird für alle, die nur einen Weg mitwandern wollen, eine Rückfahrtmöglichkeit organisiert. Teilnahme an der Wanderung und optionale Rückfahrt sind kostenlos.

In Kooperation mit dem Waldorado und dem Schwäbischen Albverein Bad Mergentheim.