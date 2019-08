Unter der Drachenwand – Eine Liebesgeschichte

Veranstaltungsreihe: Suttgart liest ein Buch, Lesung und Gespräch, Moderation: Torsten Hoffmann

2005 wurde er für seinen Roman »Es geht uns gut« mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, und sein letzter Roman »Unter der Drachenwand« wurde nicht nur von der Literaturkritik euphorisch besprochen, sondern in diesem Jahr auch ausgewählt für das vom Schriftstellerhaus initiierte Projekt »Stuttgart liest ein Buch«. Historisch angesiedelt im Jahr 1944 am österreichischen Mondsee, unter der Drachenwand, wurde der Roman vor allem wahrgenommen als eine Geschichte in der und über die Endphase des Krieges. Auf den zweiten Blick erzählt Arno Geiger von einer Liebe, denn »Unter der Drachenwand« ist vor allem auch eine Liebesgeschichte, ein Gesellschaftsroman, in dem existenzielle Gefühle der Einsamkeit und Sehnsucht nach Nähe verhandelt werden. Über Liebe in Zeiten des Krieges und in Zeiten politischer, gesellschaftlicher Ausnahmesituationen kommt Arno Geiger ins Gespräch mit dem Stuttgarter Schriftsteller Jan Snela. Er debütierte 2016 mit seinem Erzählungsband »Milchgesicht«, einem Bestiarium der Liebe (Klett-Cotta), für das er mehrfach ausgezeichnet wurde.

Eine Veranstaltungskooperation von Literaturhaus Stuttgart und Stuttgarter Schriftstellerhaus