Unsere Student*innen des Jahrgangs 24/26 der Professional Dance Academy präsentieren am 03. Mai um 19 Uhr in der NYCDS ihr Handlungsstück: Unter der Maske In einer Welt in der Identität und Wahrheit verloren gegangen sind trägt jeder der 14 Tänzer*innen eine Maske nicht nur aus Stoff oder Metall sondern eine symbolische Maske die Ihre wahren Gefühle, Ängste und Wünsche verbirgt. Jeder trägt seine Maske aus einem bestimmten Grund: Angst vor Ablehnung, die Furcht die wahre Persönlichkeit zu zeigen oder das Bedürfnis sich in einer Gesellschaft anzupassen die Authentizität nicht zulässt. Doch irgendwann beginnt jeder Tänzer sich von seiner Maske zu befreien was zu einem dramatischen Höhepunkt führt. Die choreografische Darstellung für das Stück entstand unter der künstlerischen Leitung unseres Fachdozenten Elazar Fayzulaev. Der Eintritt ist kostenfrei, die Auszubildenden freuen sich jedoch über freiwillige Spendenbeiträge, die die Produktion Ihrer Abschlussperformance im Theaterhaus unterstützen. Tickets sind ab sofort kostenfrei am Empfang in der NYCDS erhältlich.

Location und Termine

Samstag, 3. Mai 2025, New York City Dance School, 19:00 Uhr, Einlass 18:30 Uhr