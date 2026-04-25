Unter Linden und Limonen - Deutsche und Italienische Volkslieder

Zwischen den beiden Ländern Italien und Deutschland besteht seit Langem eine besondere Anziehung. Die unterschiedlichen Mentalitäten scheinen dabei wie ein Magnet zu wirken.

Und so unterschiedlich auch das Liedgut beider Länder ist, so gut passen die Volksweisen zusammen in ein emotionales Konzertprogramm – ganz besonders auch in den wunderbaren, kleinen Raum der Burgkapelle Schloß Stetten. Sind Sie bereit, die Sonne Italiens durch die Krone eines Lindenbaums scheinen zu lassen? Beide Sänger brennen für die Lieder ihrer Länder und begleiten sich jeweils selbst an der Gitarre, wenn die existenziellen Gegensätze wie Gut und Böse, Tag und Nacht, Freunde und Feinde, Aufstieg und Fall sowie die verbindenden Elemente wie Natur, der Glaube, Liebe und Hoffnung besungen werden. Seit knapp zehn Jahren gehört Bariton Christoph von Weitzel zur Stammkünstlerriege unseres Festivals.

Christoph von Weitzel Bariton, Gitarre

Alessandro Mega Bariton, Gitarre