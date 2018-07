Unterhalt bei Trennung/Scheidung

Der Vortrag zum Thema: "Trennung /Scheidung: Unterhaltzahlungen – Wir informieren über Anspruch, Beginn, Berechnungen" dem 11. Juli, um 19.00 Uhr, im Arkus, „Hundertwasserraum“, gibt einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen.

Die Grundlagen, nach denen im Unterhaltsrecht entschieden wird, sind klar geregelt. Neben der Bedürftigkeit, die immer bei Kindern besteht, ist das, was an Unterhalt geleistet werden kann, von immenser Bedeutung. Partner und Ehe-malige sind viel früher verpflichtet, für ihren Unterhalt selbst zu sorgen und werden prinzipiell erst nach den Ansprüchen der Kinder berücksichtigt. Die Unterhaltsberechnung erfolgt nach dem unterhaltsrechtlichen Einkommen und der aktuellen Düsseldorfer Tabelle. Wie lange muss Kindesunterhalt gezahlt werden? Wie unterscheidet sich der Trennungsunterhalt vom nachehelichen Unterhalt? Wer muss an wen zahlen? Fachanwältin für Familienrecht Claudia Vogel referiert und zeigt auf, was jedem zusteht und wie Betroffene zu ihrem Recht gelangen. Eingeladen hat der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Der Eintritt zum Vortrag mit anschließender Diskussion und Beratung ist kostenfrei.