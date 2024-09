Unterirdische Schatzkammer - Der Boden

Boden ist karg und öd? Weit gefehlt! Unter unseren Füßen wimmelt es nur so von Lebewesen. Eine Vielzahl von Bakterien, Pilzen, kleinen und großen Tieren tummeln sich im Erdreich und sorgen im gegenseitigen Wechselspiel nicht nur dafür, dass ihr unterirdischer Lebensraum nahrhaft und bewohnbar bleibt, sondern Leben auch über der Erde möglich ist. Um dies zu bewerkstelligen braucht es viele. Und die gibt es zum Glück: In einer Fingerspitze Boden leben mehr Tiere als Menschen auf der Erde. Und obwohl die meisten Bodenlebewesen mikroskopisch klein sind, wiegen sie in der Summe fünfzigmal mehr als alle Tiere und Menschen zusammen. Großes Vorbild sind die Kleinen überdies, denn sie haben ein Problem bereits vor Jahrmillionen gelöst, für die der Mensch heute immer noch kein gutes Mittel gefunden hat: Abfall komplett wiederverwerten und in etwas Nützliches umwandeln.